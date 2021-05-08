Всі розділи
Укр / Рус

Компанія Ryanair -91%, компанія Turkish Airlines -61%: як скоротилися рейси за час карантину

Субота, 8 травня 2021, 13:10
 

У 9 авіакомпаній в Європі знизився трафік за час карантину, одна авіакомпанія показала рост трафіку в порівнянні з докризовим часом. 

Про це повідомляє avia.news з посиланням на статитстику гендиректора Євроконтролю Імона Бреннана. 

З ТОП-10 авіакомпаній в Європі, лише одна показала рост трафіку: 

  • Ryanair 6 травня здійснив 191 рейс, це на 91% менше, ніж в цей же день в 2019 році. 
  • SAS 6 травня здійснив 228 рейсів, це на 78% менше, ніж в цей же день в 2019 році. 
  • Lufthansa 6 травня здійснив 377 рейсів, це на 76% менше, ніж в цей же день в 2019 році. 
  • Vueling 6 травня здійснив 175 рейсів, це на 69% менше, ніж в цей же день в 2019 році. 
  • KLM 6 травня здійснив 304 рейсу, це на 67% менше, ніж в цей же день в 2019 році. 
  • Air France 6 травня здійснив 392 рейси, це на 61% менше, ніж в цей же день в 2019 році. 
  • Turkish Airlines 6 травня здійснив 504 рейсу, це на 61% менше, ніж в цей же день в 2019 році. 
  • Qatar Airways 6 травня здійснив 172 рейсу, це на 27% менше, ніж в цей же день в 2019 році. 
  • Wideroe 6 травня здійснив 344 рейсу, це на 15% менше, ніж в цей же день в 2019 році. 

Авіаперевізник служби експрес-доставки DHL виконав 6 травня 2021 року 293 рейсу - на 11% більше, ніж до початку кризи. 

Нагадуємо: 

Ryanair очікував близько мільярда євро збитків цього року. 

Міжнародний лоукостер Ryanair отримав 411 млн євро збитків в першому півріччі 2020 року. 

Читайте також: Буде трясти до 2024 року: як авіакомпанії пережили рік пандемії і що з планами щодо України.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Авіакомпанії авіа карантин

powered by lun.ua
Матеріали за темою
SkyUp і "Роза Вітрів" отримали права на чотири маршрути 24 квітня 2021, 14:57
SkyUp дозволили літати зі Львова до Баку і анулювали право МАУ на використання цієї лінії 3 квітня 2021, 18:00
Гендиректор Wizz Air: Після завершення пандемії ми знизимо, а не підвищимо вартість квитків 29 березня 2021, 10:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!