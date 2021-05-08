Компанія Ryanair -91%, компанія Turkish Airlines -61%: як скоротилися рейси за час карантину

У 9 авіакомпаній в Європі знизився трафік за час карантину, одна авіакомпанія показала рост трафіку в порівнянні з докризовим часом.

Про це повідомляє avia.news з посиланням на статитстику гендиректора Євроконтролю Імона Бреннана.

З ТОП-10 авіакомпаній в Європі, лише одна показала рост трафіку:

Ryanair 6 травня здійснив 191 рейс, це на 91% менше, ніж в цей же день в 2019 році.

SAS 6 травня здійснив 228 рейсів, це на 78% менше, ніж в цей же день в 2019 році.

Lufthansa 6 травня здійснив 377 рейсів, це на 76% менше, ніж в цей же день в 2019 році.

Vueling 6 травня здійснив 175 рейсів, це на 69% менше, ніж в цей же день в 2019 році.

KLM 6 травня здійснив 304 рейсу, це на 67% менше, ніж в цей же день в 2019 році.

Air France 6 травня здійснив 392 рейси, це на 61% менше, ніж в цей же день в 2019 році.

Turkish Airlines 6 травня здійснив 504 рейсу, це на 61% менше, ніж в цей же день в 2019 році.

Qatar Airways 6 травня здійснив 172 рейсу, це на 27% менше, ніж в цей же день в 2019 році.

Wideroe 6 травня здійснив 344 рейсу, це на 15% менше, ніж в цей же день в 2019 році.

Авіаперевізник служби експрес-доставки DHL виконав 6 травня 2021 року 293 рейсу - на 11% більше, ніж до початку кризи.

Нагадуємо:

Ryanair очікував близько мільярда євро збитків цього року.

Міжнародний лоукостер Ryanair отримав 411 млн євро збитків в першому півріччі 2020 року.

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