Компанія Ryanair -91%, компанія Turkish Airlines -61%: як скоротилися рейси за час карантину
У 9 авіакомпаній в Європі знизився трафік за час карантину, одна авіакомпанія показала рост трафіку в порівнянні з докризовим часом.
Про це повідомляє avia.news з посиланням на статитстику гендиректора Євроконтролю Імона Бреннана.
З ТОП-10 авіакомпаній в Європі, лише одна показала рост трафіку:
- Ryanair 6 травня здійснив 191 рейс, це на 91% менше, ніж в цей же день в 2019 році.
- SAS 6 травня здійснив 228 рейсів, це на 78% менше, ніж в цей же день в 2019 році.
- Lufthansa 6 травня здійснив 377 рейсів, це на 76% менше, ніж в цей же день в 2019 році.
- Vueling 6 травня здійснив 175 рейсів, це на 69% менше, ніж в цей же день в 2019 році.
- KLM 6 травня здійснив 304 рейсу, це на 67% менше, ніж в цей же день в 2019 році.
- Air France 6 травня здійснив 392 рейси, це на 61% менше, ніж в цей же день в 2019 році.
- Turkish Airlines 6 травня здійснив 504 рейсу, це на 61% менше, ніж в цей же день в 2019 році.
- Qatar Airways 6 травня здійснив 172 рейсу, це на 27% менше, ніж в цей же день в 2019 році.
- Wideroe 6 травня здійснив 344 рейсу, це на 15% менше, ніж в цей же день в 2019 році.
Авіаперевізник служби експрес-доставки DHL виконав 6 травня 2021 року 293 рейсу - на 11% більше, ніж до початку кризи.
Нагадуємо:
Ryanair очікував близько мільярда євро збитків цього року.
Міжнародний лоукостер Ryanair отримав 411 млн євро збитків в першому півріччі 2020 року.
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