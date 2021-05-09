У січні-квітні 2021 імпорт бензинів виріс на 30%
У січні-квітні 2021 року імпорт автомобільних бензинів в Україні зріс на 30%, до 367 тисяч тонн.
Про це передає enkorr з посиланням на дослідження консалтингової групи "А-95".
Найбільшим постачальником бензину залишається Білорусь, на рахунку якої в квітні 83% імпорту (87 тис. т). Поставки з республіки зросли практично вдвічі.
Майже втричі наростила поставки білоруського бензину" БРСМ - з 3,7 до 11,5 тис т, удвічі наростив поставки білоруського бензину найбільший імпортер - бренд ОККО.
За цим напрямком поставки збільшили практично всі імпортери: WOG, UPG, AMIC, та інші.
Імпорт з Литви в квітні зберігся на торішньому рівні ( 17 тис. т), але накопичувальний підсумок з початку року зменшився на 36%.
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