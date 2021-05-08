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Викиди в Китаї перевищили кількість викидів всіх розвинених країн

Субота, 8 травня 2021, 11:10
 

Викиди парникових газів в Китаї, на даний час, перевищують викиди всіх розвинених країн світу разом узятих.  

Про це повідомляє Bloomberg

У повідомленні вказується, що викиди Китаю шести уловлюючих тепло газів, включаючи вуглекислий газ, метан і закис азоту, виросли до 14,09 мільярда тонн еквівалента CO2 в 2019 році, це на 30 мільйонів тонн більше, ніж у членів Організації економічного співробітництва і розвитку. 

  • На частку Китаю припадає 27% світових викидів. 
  • На частку США припадає 11% 
  • У той час як Індія вперше обігнала Європейський Союз, склавши близько 6,6% від загальносвітового показника.  

 "Проте, Китай також має найбільше населення в світі, тому його викиди на душу населення залишаються набагато менше, ніж в США", - вказується в повідомленні.

Також уточнюється, що на історичній основі країни-члени ОЕСР як і раніше є найбільшими винуватцями потепління в світі, викинувши в атмосферу в чотири рази більше парникових газів, ніж Китай з 1750 року. 

"Історія Китаю як основного джерела викидів відносно коротка в порівнянні з розвиненими країнами, багато з яких мали фору більш ніж сторіччя", - заявили дослідники. 

Також заявляється, що поточне глобальне потепління є результатом викидів як недавнього, так і більш далекого минулого.



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