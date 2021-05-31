Новини 31 травня: Приватбанк можуть розділити для приватизації, кадрові зміни Укрзалізниці 

Про авіаперевезення: З 9 вересня вступають у силу необхідні зміни для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" – його летовище закінчується на кордоні зі Словаччиною, що унеможливлювало зліт та посадку літаків

Про Приватбанк: Приватбанк у перспективі може бути приватизований, для цього розглядаються варіанти розділення банку.

Про Укрзалізницю: Незабаром буде оголошено конкурс на посади нових членів наглядової ради Укрзалізниці, які згодом оберуть правління

Про дороги: За результатами 2020 року Державне агентство автомобільних доріг України відзвітувало про сумарні чисті збитки підпорядкованих компаній на суму 116,5 млн грн.

Про кадрові зміни: Світлану Заліщук призначили радницею голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Ексклюзиви ЕП:

Україна вперше заплатила за зростання економіки. Що таке ВВП-варанти Яресько та скільки вони коштуватимуть країні?

Як працюють державні варанти, скільки вони можуть коштувати економіці та як уряд збирається уникнути боргової кризи.