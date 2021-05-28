Із "Нафтогазу" пішов ще один топменеджер

Андрій Супрун

Керівник департаменту по контрактації НАК "Нафтогаз України" Андрій Супрун заявив, що завершив роботу в компанії.

Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні мій останній день роботи в Нафтогазі. Майже 7 років - найдовший час в трудовій книжці", - написав Супрун.

Супрун в "Нафтогазі" також обіймав посаду гендиректора дочірнього підприємства НАК - ДП "Вуглесинтезгаз України".

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Нагадуємо:

До управлінської команди "Нафтогазу" увійшли Мирон Василик та Роман Супрун, водночас Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботу в групі.

Радник голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль покинула компанію після звільнення Андрія Коболєва і призначення головою компанії Юрія Вітренка.

Раніше Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда