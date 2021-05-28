Із "Нафтогазу" пішов ще один топменеджер
Керівник департаменту по контрактації НАК "Нафтогаз України" Андрій Супрун заявив, що завершив роботу в компанії.
Про це він повідомив у Facebook.
"Сьогодні мій останній день роботи в Нафтогазі. Майже 7 років - найдовший час в трудовій книжці", - написав Супрун.
Супрун в "Нафтогазі" також обіймав посаду гендиректора дочірнього підприємства НАК - ДП "Вуглесинтезгаз України".
Читайте також: Переворот у "Нафтогазі": чи(м) кращий Вітренко за Коболєва?
Нагадуємо:
До управлінської команди "Нафтогазу" увійшли Мирон Василик та Роман Супрун, водночас Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботу в групі.
Радник голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль покинула компанію після звільнення Андрія Коболєва і призначення головою компанії Юрія Вітренка.
Раніше Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua