Новини 27 травня: деталі закону про олігархів, річний тариф на газ у Києві

Про закон про олігархів. Згідно проєкту закону "Про олігархів", який незабаром повинні зареєструвати у Верховній Раді, олігархи визначатимуться за трьома критеріями – таких осіб зобов’яжуть подавати декларації, заборонять брати участь у великій приватизації та володіти медіа.

Про тариф на газ у Києві. Компанія "КиївГазЕнерджи" – найбільший постачальник природного газу в Києві – встановила ціну населення у рамках річного тарифу в розмірі 8,7 грн/куб. м.

Про "Конті". Юридична фірма "Юнайтед партнерс", яка діє в інтересах українського виробника кондитерських виробів "Конті", стала переможцем торгів з продажу майна кондитерської фабрики "Красная заря" (Іваново, РФ).

Про Дія.City. ІТ-бізнес підтримує податкові ставки, що увійшли до фінального варіанту законопроєкту щодо спеціального податкового режиму Дія.City, таке навантаження зможе стимулювати розвиток ІТ-сфери й надалі.

Про Енергоатом. У травні 2021 року "Енергоатом" спрямував повідомлення про виникнення спору до Російської Федерації щодо втрачених у Криму активів, зокрема Донузлавську вітроелектростанцію, яка наразі знаходиться на тимчасово окупованій території.