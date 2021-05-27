"Конті" Колеснікова купує кондитерську фабрику в РФ – ЗМІ

Юридична фірма "Юнайтед партнерс", яка діє в інтересах українського виробника кондитерських виробів "Конті", стала переможцем торгів з продажу майна кондитерської фабрики "Красная заря" (Іваново, РФ).

Про це повідомляє російське видання "Ведомости".

Інформація про перемогу "Юнайтед партнерс" в торгах випливає з протоколу торгів на сайті російського Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство.

Про те, що ця компанія діє в інтересах "Конті", "Ведомостям" повідомили 2 інвестиційних консультанти та людина, близька до організаторів торгів.

Зазначається, що запити в "Конті", "Юнайтед партнерс" і конкурсного керуючого Євгена Бодрова залишилися без відповідей.

А представник банку непрофільних активів "Траст", у якому закладено майно фабрики, відмовився від коментарів.

"У Росії "Конті" працює з 2004 року, їй належать дві фабрики в Курській області. Основні інвестиції в виробництво компанія робила до 2015 року, випливає з інформації на її сайті.

Крім того, з 2018 року їй належить 19,9% частка ліпецького виробника цукерок "Мерлетто". Сукупні потужності в Росії у "Конті" складають 136 тис т продукції на рік, повідомляла компанія", - пише видання.

Зазначається, що "Конті" купує "Красную зарю" з другої спроби - у 2017 році повідомлялось про переговори зі структурами, пов'язаними з "Промсвязькапиталом" братів Дмитра та Олексія Ананьєвих.

У 2019 році "Красная заря" визнана банкрутом.

Відповідно до протоколу торгів, при початковій ціні в 809,8 млн рублів "Юнайтед партнерс" запропонувала за актив 452,2 млн рублів.

Нагадаємо:

Група "Конті" заснована в 1997 році. Основні торгові марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтік", "Джек".

Основним бенефіціаром "Конті" є Борис Колесніков.

У 2020 році "Конті" наростило чистий збиток у 11,7 рази порівняно з 2019 роком - до 96,69 млн грн.

Активи Конті за рік скоротилися на 9% - до 1,63 млрд грн.

А сумарна дебіторська заборгованість компанії за підсумками 2020 року скоротилася на 5,9% - до 523,95 млн грн.