"Енергоатом" готовий судитися з РФ за втрачені у Криму активи

У травні 2021 року "Енергоатом" спрямував повідомлення про виникнення спору до Російської Федерації щодо втрачених у Кримі активів, зокрема Донузлавську вітроелектростанцію, яка наразі знаходиться на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Повідомлення про спір спрямовано відповідно до Угоди між урядом України та РФ № 1302 від 1999 року про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Так, ще 17 грудня 2020 року компанія почала співпрацювати з міжнародною юридичною компанією Shearman & Sterling LLP щодо надання послуг у підготовці й направленні цього повідомлення.

"Енергоатом неодмінно вирішить цей спір – або в позасудовому, або в судовому порядку. Національна енергогенеруюча компанія має отримати компенсацію за активи, що вже восьмий рік поспіль не працюють на економіку та енергетичний розвиток української держави", – додав т.в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Згідно з процедурою, після отримання повідомлення російською стороною, сторони матимуть шість місяців для врегулювання спірного питання у позасудовому порядку.

У випадку, якщо сторони не дійдуть згоди, цей спір може бути передано на розгляд до суду (арбітражу).

Економічна правда





