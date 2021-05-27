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"Енергоатом" готовий судитися з РФ за втрачені у Криму активи

Четвер, 27 травня 2021, 16:33
 

У травні 2021 року "Енергоатом" спрямував повідомлення про виникнення спору до Російської Федерації щодо втрачених у Кримі активів, зокрема Донузлавську вітроелектростанцію, яка наразі знаходиться на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Повідомлення про спір спрямовано відповідно до Угоди між урядом України та РФ № 1302 від 1999 року про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Так, ще 17 грудня 2020 року компанія почала співпрацювати з міжнародною юридичною компанією Shearman & Sterling LLP щодо надання послуг у підготовці й направленні цього повідомлення. 

"Енергоатом неодмінно вирішить цей спір – або в позасудовому, або в судовому порядку. Національна енергогенеруюча компанія має отримати компенсацію за активи, що вже восьмий рік поспіль не працюють на економіку та енергетичний розвиток української держави", – додав т.в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Згідно з процедурою, після отримання повідомлення російською стороною, сторони матимуть шість місяців для врегулювання спірного питання у позасудовому порядку. 

У випадку, якщо сторони не дійдуть згоди, цей спір може бути передано на розгляд до суду (арбітражу).

Економічна правда



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Енергоатом РФ

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