Новини 24 травня: можливі санкції РНБО щодо "земельних махінаторів" та авіасполучення з Білоруссю

Про земельну реформу: Президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації, а також заявив, що за часи мораторію на продаж землі деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю площею майже 2 півострови Крим.

Про санкції РНБО: Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що до людей, які займалися земельними махінаціями, будуть застосовані санкції РНБО.

Про внутрішній туризм: "Укрзалізниця" запускає сучасний тривагонний дизельний потяг ДПКр № 807/808 "Прикарпатський експрес" сполученням Івано-Франківськ - Ківерці (через Львів та Луцьк), потяг з'єднає три туристичні регіони на заході України.

Про промвиробництво: Промислове виробництво в Україні у квітні зросло на 13% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 12,5%

Про винагороди у держбанках: Держбанки завершили розміщення звітів про розміри винагород членів своїх наглядових рад, виплачених протягом 2020 року. Загалом на свої ради 4 державні банки минулого року витратили 124 млн грн.

Про Білорусь: Президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до неї.

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