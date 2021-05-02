Новини вихідних: припинення роботи членів комітету з вибору наглядових рад, зростання заявок у Нафтогазі

Про заявки у Нафтогазі. НАК "Нафтогаз України" зафіксував збільшення щоденних заявок від населення на приєднання до газопостачальної компанії після запропонованого річного тарифу на газ для населення.

Про зміни з 1 травня. З 1 травня встановлюються нові правила для призначення субсидій та подачі заяв, також споживачі газу перейдуть на річні тарифні плани своїх постачальників.

Про наглядову раду Нафтогазу. Кабінет Міністрів запропонував членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України" залишитися на своїх посадах на період проведення нового конкурсу та обрання нових незалежних членів Наглядової ради.

Про припинення роботи незалежних експертів. Члени комітету з вибору наглядових рад, припиняють роботу в Україні до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління.

Про газ. Ціна газу минулого тижня трималась на високому рівні, а активність торгівлі була дещо нижчою.





