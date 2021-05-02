Ціни на газ піднялись за минулий тиждень

Ціна газу минулого тижня трималась на високому рівні, а активність торгівлі була дещо нижчою.

Про це свідчать дані Української економічної біржі.

Ціни в Україні

У повідомленні вказується, що протягом минулого тижня реалізовано 136,15 млн. куб.м. природного газу, це в 5 разів більше, ніж минулого тижня.

Активізувалась торгівля ресурсом травня, продано 91,55 млн. куб.м.

Котирувальні ціни трималися вище 9 тис грн. за тис. куб.м.

На короткостроковому ринку природного газу української енергетичної біржі учасники формували заявки та укладали угоди в сегменті внутрішньодобового ринку і на ринку "на добу наперед". Протягом тижня було реалізовано більше 700 тис. куб. м. Станом на п’ятницю остання ціна ринку "на добу наперед" складала 9200 грн., остання ціна внутрішньодобового ринку – 9 201,82 грн.

У п’ятницю, 30 квітня, укладено 4 угоди в ПСГ та ціною торгового дня 9221,8 грн.

Імпорт природного газу з європейського напрямку (практично весь з Угорщини) надходив по 2,6 млн. куб. м. на день.

Обсяг внутрішнього видобутку складав за середньодобовим значенням близько 54,27 млн. куб. м. на добу.

Відбулося незначне збільшення споживання природного газу, це пов'язано із погіршенням погодних умов, проте на 28 квітня споживання за даними ОГТСУ зменшилося, і показник склав 66 млн. куб. м.

На 28 квітня в сховищах України знаходилось 15,3 млрд. куб. м. природного газу, це на 0,1 млрд. куб. м. менше, ніж на кінець минулого тижня. Відбір з ПСГ складав за середньодобовим значенням близько 14,4 млн. куб. м.

За останній тиждень було проведено 23 тендерні процедур із закупівлі природного газу бюджетними установами.

Загалом з найбільших тендерів (топ-20) реалізовано 1,06 млн. куб. м. природного газу на суму 9,03 млн. грн.

Найбільший контракт отримала компанія Юг-Газ, яка поставить Національному університету кораблебудування ім. адмірала Макарова 416,6 тис. куб. м. природного газу за початковою ціною 8,76 грн./куб. м. Середня ціна зросла та склала 8,45 грн. за куб. м. Ціни коливалися у діапазоні від 7,20 до 9,90 грн. за куб. м.

Ціни в Європі

Ціни на європейських хабах мали тенденцією до зростання минулого тижня.

Протягом тижня найнижчі котирування спостерігались на хабі CEEGEX/HUDEX. Станом на 30 квітня становили 22,71 євро/Мвт-год.

На інших хабах спотова ціна була до 24,51 євро/Мвт-год.

Контракти на місяць наперед за аналізований період мали неоднорідні зміни на основних європейських ринках, але в середньому були на рівні поточних спотових цін, контракти на наступний квартал були на 1,6% нижче поточних спотових цін; на сезон наперед - вищими за спотові на 1,3%.





