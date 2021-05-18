Мережі АЗС OKKO і WOG також відновили продаж преміального пального

Мережі АЗС ОККО і WOG ввечері 17 травня відновили реалізацію преміального пального.

Про це повідомили прес-служби мереж.

"Зважаючи на високий попит на преміальні види пального серед постійних клієнтів, а також враховуючи роз'яснення Мінекономіки та наявність інформації щодо підготовки уточнень до постанов Кабінету Міністрів, мережа АЗК "ОККО" прийняла рішення про відновлення реалізації PULLS 95 та PULLS Diesel", - заявили в ОККО.

"WOG відновлює продаж преміального пального А-95 Mustang та ДП+ Mustang.

З огляду на публікацію роз'яснення від Міністерства економіки щодо постанови Кабміну №474 від 14.05.2021 про встановлення максимальної торговельної надбавки на бензини автомобільні та дизельне пальне, було прийнято рішення відновити продаж преміального пального, яке не підпадає під дію постанови", - заявили в WOG.