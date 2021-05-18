Мережі АЗС OKKO і WOG також відновили продаж преміального пального
Мережі АЗС ОККО і WOG ввечері 17 травня відновили реалізацію преміального пального.
Про це повідомили прес-служби мереж.
"Зважаючи на високий попит на преміальні види пального серед постійних клієнтів, а також враховуючи роз'яснення Мінекономіки та наявність інформації щодо підготовки уточнень до постанов Кабінету Міністрів, мережа АЗК "ОККО" прийняла рішення про відновлення реалізації PULLS 95 та PULLS Diesel", - заявили в ОККО.
"WOG відновлює продаж преміального пального А-95 Mustang та ДП+ Mustang.
З огляду на публікацію роз'яснення від Міністерства економіки щодо постанови Кабміну №474 від 14.05.2021 про встановлення максимальної торговельної надбавки на бензини автомобільні та дизельне пальне, було прийнято рішення відновити продаж преміального пального, яке не підпадає під дію постанови", - заявили в WOG.
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Нагадаємо:
14 травня Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).
Мережі автозаправних комплексів WOG та ОККО заявили, що припиняють реалізацію преміального пального у зв’язку з постановою, яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне.
Мінекономіки заявляє, що постанова Кабміну щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується преміального пального.
Мережі АЗС відновлюють продаж преміального палива після роз'яснення Мінекономіки, що гранична торговельна надбавка не стосується брендових бензинів і дизпалива.
В Офісі президента заявили, що запровадження держрегулювання на ринку пального - вимушений для нецивілізованого ринку захід, а зняття з продажу брендового пального - демонстрація монопольної змови.
Економічна правда
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