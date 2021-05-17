Новини 17 травня: новинки в "Дії", Укрпошта хоче купити банк

Про новинки в "Дії". 17 травня Мінцифри представило 10 нових послуг, що з оновленням стали доступними для українців онлайн – серед них зміна місця реєстрації, сплата податків та цифровий підпис.

Про Укрпошту і банк. Акціонерне товариство "Укрпошта" оголосило тендер на аналітико-консультаційні роботи щодо подальшої купівлі комерційного банку.

Про паливо на АЗС. Мережі АЗС відновлюють продаж преміального палива після роз'яснення Мінекономіки, що гранична торговельна надбавка не стосується брендових бензинів і дизпалива.

В Офісі президента заявили, що запровадження держрегулювання на ринку пального - вимушений для нецивілізованого ринку захід, а зняття з продажу брендового пального - демонстрація монопольної змови.

Про арешт рахунків "Укрзалізниці". В.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик заявив, що компанія докладає сил для врегулювання ситуації з арештом своїх рахунків через борги, деякі рахунки уже розблоковані.

Про біткоїн. Вартість біткоїна вперше майже за три місяці впала нижче 45 тисяч доларів після того, як засновник виробника електромобілів Tesla Ілон Маск не виключив ймовірності того, що компанія може продати або вже продала свої біткоїн-активи.

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Back in USSR: що змінить та які наслідки матиме регулювання цін на пальне

Уряд вирішив тимчасово перейти до ручного регулювання цін на нафтопродукти. Чим викликане таке рішення та хто постраждає?