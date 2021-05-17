Укрпошта починає процес купівлі банку

Акціонерне товариство "Укрпошта" оголосило тендер на аналітико-консультаційні роботи щодо подальшої купівлі комерційного банку.

Про це написав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook.

"... Укрпошта починає процес придбання банку. Ми оголошуємо тендер на оцінювача, який зможе нам допомогти в цій серйозній справі", – написав Смілянський.

За його словами, під критерії Укрпошти підходить "невеликий банк, без відділень або з малою їх кількістю і, звичайно, без портфеля проблемних активів".

"Зараз є 2-3 таких мети, з якими ми почнемо переговори. Маю велику надію закрити операцію протягом наступних 5-6 місяців", – додав Смілянський.

Рекомендуємо почитати: Колонка Ігоря Смілянського: "Укрпошта" — банк для всіх

Колонка представника НБУ: Чому з літер П О Ш Т А не скласти слово "банк"

Аналітична стаття: Вижили не всі: що відбувається з поштовими банками у світі

Економічна правда