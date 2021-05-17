Податки, петиції та прописка: нові послуги, які стали доступні українцям у Дії

17 травня Мінцифри представило 10 нових послуг, що з оновленням стали доступними для українців онлайн – серед них зміна місця реєстрації, сплата податків та цифровий підпис.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"До 2024 року плануємо перевести 100% публічних послуг в онлайн. Будь-яка послуга від держави буде доступною за кілька хвилин і не виходячи з дому. А замість десяти кабінетів — один портал — Дія", – додав очільник відомства Михайло Федоров.

Так, у Дії з’явилась можливість зміна місця реєстрації онлайн. Послуга вже доступна для жителів Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Кривого Рогу і Маріуполя. Ав продовж року сервіс стане доступним у всій країні.

Крім того, реєстрація ФОП стала повністю автоматичною, без участі держреєстратора. Як додали у Мінцифри, "10-15 хвилин на заповнення заяви і менше ніж 2 секунди на її обробку".

Податки для ФОП також можна сплачувати онлайн, а ще – подати декларацію та переглянути розрахунки за минулі періоди — все це тепер можна зробити в Дії.

У Дії з’явився й електронний підпис у смартфоні та NFC-авторизація, завдяки якій авторизуватися можна, приклавши ID-картку до смартфона.

Бізнес отримає статичний QR-код – завдяки ньому можна ділитися необхідними документами онлайн без купівлі додаткового обладнання.У кабінеті на порталі Дія можна згенерувати QR-код та роздрукувати його – людина сканує QR-код та дає згоду на шеринг документів.

Відтепер у Дії можна отримати електронний дозвіл на виконання будівельних робіт та електронний сертифікат про прийняття в експлуатацію для класу наслідків СС2/СС3. Для класу СС1 – автоматична реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт.

Електронні петиції також додали у Дію – їх можна створювати, переглядати та підтримувати.

Для водіїв з’явилася можливість заміни водійського посвідчення. Також для водіїв Дія щогодини оновлюватиме розділ "Штрафи". Стануть доступними штрафи, виписані патрульними. Застосунок надішле сповіщення у разі появи штрафу та нагадає про нього за 5 днів до закінчення терміну оплати.

Доступна іпотека для переселенців, які постраждали через російську агресію в Криму та на сході України. Кредит — на 20 років під 3% річних. Заяву можна подати на порталі Дія за 10 хвилин.

В окремих містах відтепер можна сплатити онлайн адміністративний збір – навести камеру в Дії на QR-код біля реєстратора. Наразі доступна в Одесі, Хмельницькому та Рівному, поступово з’явиться у всій Україні.

До того ж, через Дію відбуватиметься реєстрація операторів потужностей ринку. "Потужності ринку — це будь-яке обладнання для виробництва, зберігання або транспортування харчових продуктів", – пояснюють у Мінцифри.

Економічна правда