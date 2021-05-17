Керівник "Укрзалізниці" про арешт рахунків компанії: Деякі з них уже розблоковані

В.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик заявив, що компанія докладає сил для врегулювання ситуації з арештом своїх рахунків через борги, деякі рахунки уже розблоковані.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація дійсно серйозна, проте ми зараз її врегульовуємо. Деякі рахунки вже розблоковані. Арешт певних коштів на наших рахунках відбувся в рамках спроби стягнути борг, який запозичався УЗ у 2011-2012 роках у російського Промінвестбанку. У лютому 2019 року цей банк відступив наш борг міжнародній небанківській установі", - заявив Юрик.

За його словами, УЗ не була стороною цієї угоди і тому не може відповідати за юридичні ризики, які були закладені в цій угоді.

"Зараз тривають судові процеси щодо підтвердження дійсності цієї переуступки, існують чинні рішення судів, що забороняють стягувати цей борг до моменту підтвердження належності нового кредитора, і як тільки ці процеси добіжать до свого логічного кінця, ми зможемо фіналізувати угоду з реструктуризації зазначеної заборгованості", - пояснив він.

Нагадаємо:

У 2011-2012 роках кілька територіальних підрозділів компанії "Українські залізниці" (зокрема Південна залізниця та Південно-Західна Південна залізниця) залучили у Промінвестбанку низку кредитних ліній на загальну суму понад 300 млн доларів.

У травні 2017 року "Укрзалізниця" звернулася до Кабміну, НБУ і РНБО з проханням надати роз'яснення, чи підпадає під дію рішення РНБО проведення ПАТ "Укрзалізниця" операцій щодо погашення зобов'язань за кредитними договорами, отриманими у банках із санкційного списку.

У листопаді 2017 року Вищий господарський суд скасував стягнення з "Укрзалізниці" 12,5 млн доларів заборгованості на користь Промінвестбанку.

У 2018 році Промінвестбанк подав низку нових позовів до "Укрзалізниці" про стягнення боргів на загальну суму в 157 млн доларів та 1,5 млрд грн.

"Промінвестбанк" у кінці лютого 2019 року передав права вимоги за кредитними договорами з "Укрзалізницею" - компанії VR Global Partners.

22 квітня 2021 року Верховний суд виніс рішення за чотирма справами, які стосуються боргів "Укрзалізниці" - усі чотири не на користь компанії.

Повідомлялось, що банківські рахунки "Укрзалізниці" з 6 травня 2021 року арештовані виконавчою службою за борги.