Новини 14 травня: арешт рахунків УЗ, наглядова рада "Нафтогазу", відставка міністрів

Про арешт рахунків УЗ. Банківські рахунки "Укрзалізниці" з 6 травня арештовані виконавчою службою за борги.

Про наглядову раду "Нафтогазу". Членам наглядової ради "Нафтогазу" надійшла пропозиція від уряду залишитися ще на рік - держава готова підписати контракти з членами наглядової ради на той самий термін, що й із генеральним директором.

П'ять із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" 30 квітня 2021 року публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Відповідно до корпоративних процедур, які діють в компанії, припинення їхніх повноважень набуває чинності 14 травня.

Про відставку міністрів. Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, його заступниця Світлана Панаіотіді та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням.

Про держрегулювання цін на пальне. На засіданні 14 травня Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

Про ВВП. У 1 кварталі 2021 року реальний ВВП порівняно з 1 кварталом 2020 року зменшився на 2%.

Про bail-in єврооблігацій Приватбанку. Центральний банк Англії визнав законною процедуру bail-in трьох випусків єврооблігацій Приватбанку на суму 595 мільйонів доларів Національним банком у процесі націоналізації фінустанови у 2016 році.

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Деревина – на 246%, руда – на 145%, кукурудза – на 123%. Коли зупиниться це божевільне ралі?

Світ захопила сировинна лихоманка і головним винуватцем здорожчання був далеко не коронавірус. Які товари найбільше подорожчали за останній рік і чому?