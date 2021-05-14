Виконавча служба арештувала банківські рахунки "Укрзалізниці" за борги – ЗМІ

Банківські рахунки "Укрзалізниці" з 6 травня арештовані виконавчою службою за борги.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на відповідний документ відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту та постанову Госпсуду Києва.

Зазначається, що 22 квітня 2021 року Верховний суд виніс рішення за чотирма справами, які стосуються боргів "Укрзалізниці" - усі чотири не на користь компанії.

"Згаданий арешт рахунків - це виконання одного із цих чотирьох рішень, яке передбачає повернення кредитору 13,7 млн дол і 99,7 млн грн.

Три інші позови передбачають примусове стягнення з Укрзалізниці 34 млн дол і понад 300 млн грн. І це ще не кінець, адже кредитор, компанія VR Capital, загалом є тримачем боргу "Укрзалізниці" у 160 млн дол, які з усіма штрафами та пенями зрештою легко перетворяться на всі 300 мільйонів, а всього судових процесів більш як 25", - пише видання.

"Досі колапсу не сталося, бо, за інформацією ZN.UA, голова правління Ощадбанку, свідомо йдучи на порушення закону, наказу про арешт не виконав, залишивши "Укрзалізниці" хоча б операційний рахунок. Щоправда, часу дав лише тиждень, бо все ж не хоче стати фігурантом кримінального провадження через небажання уряду вирішувати проблему", - йдеться у статті.

ZN.UA також зазначає, що є ухвала Печерського суду ("настільки втаємничена, що її навіть немає у судових реєстрах"), яка підтверджує можливість арешту коштів, але забороняє їхнє примусове перерахування кредитору, бо гроші на рахунках УЗ є доказом у терміново відкритому кримінальному провадженні проти VR Capital.

"Наші джерела у банках підтверджують, що арешт існує, але кошти просто "заморожені" якраз через цю ухвалу", - додає ZN.UA.

Повідомляється, що видання не отримало відповідей на офіційні запити до прем'єра Дениса Шмигаля та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Нагадуємо:

За підсумками квітня 2021 року "Укрзалізниця" отримала 35 млн грн прибутку - це перший позитивний фінансовий результат після останніх 12 місяців збиткових показників.

Укрзалізниця отримала 12 мільярдів збитку в 2020 році.

"Укрзалізниця" в 2019 році отримала 2,988 млрд грн чистого прибутку.