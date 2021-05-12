Новини 12 травня: "антиахметівський" законопроєкт, Бюро економічної безпеки, обшуки в КМДА

Про "антиахметівський" законопроєкт. Кабмін проголосував за проєкт змін до Податкового кодексу, яким зокрема, збільшуються ставки податків та рентних платежів для великого бізнесу – найбільше зміни "вдарять" по імперії олігарха Ріната Ахметова.

Про БЕБ. Кабмін прийняв постанову про створення Бюро економічної безпеки, яке буде займатись усіма злочинами у сфері економіки.

Про обшуки в КМДА. Київська прокуратура проводить обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства, чиї дії завдали майже 20 млн гривень збитків.

Про Nissan LEAF. Компанія "Ніссан Мотор Україна" оголосила ціни на оновлений Nissan LEAF і почала приймати замовлення на покупку автомобіля.

Про Суецький канал. Управління Суецького каналу планує розширити та поглибити південну частину водного шляху, де контейнеровоз Ever Given заблокував рух транспорту на 6 днів наприкінці березня.

Про "трубу Медведчука". Фонд державного майна за матеріалами Національного антикорупційного бюро подав до суду з проханням визнати за державою право власності на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Ексклюзив ЕП

Сергій Тарута: Ахметов вийшов з ІСД безкоштовно

Що відбувається з ІСД, що залишилося від імперії, чому Тарута вимагає мільйони у своїх колишніх партнерів, через що він конфліктував з Рінатом Ахметовим, та якою в корпорації, за його словами, була роль убитого в 90-х Євгена Щербаня. (рос)