Прокуратура і фіскали проводять обшуки в будівлях КМДА

Київська прокуратура проводить обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства, чиї дії завдали майже 20 млн гривень збитків.
Джерело: пресслужба Київської прокуратури, пресслужба ДФС
Дослівно: "Київська міська прокуратура спільно із ГУ ДФС у Києві проводять обшуки в приміщеннях КМДА, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора".
Деталі: Слідство встановило, що директор приватного підприємства в 2013 році придбав нерухомість на комунальній землі, але не уклав договір оренди на земельну ділянку, а користувався нею безоплатно.
Згідно з висновком експертизи, ці дії завдали шкоди на майже 19,5 млн гривень.
Наразі складено повідомлення про підозру директору приватного підприємства за ч.2 ст.364-2 ККУ.
Також наразі тривають обшуки в приміщенні КМДА.
За результатами обшуків нададуть оцінку діям службовців КМДА, які не вжили жодних заходів щодо укладення відповідних договорів оренди.