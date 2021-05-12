Суецький канал розширюють після того, як у березні судно його заблокувало 

Управління Суецького каналу планує розширити та поглибити південну частину водного шляху, де контейнеровоз Ever Given заблокував рух транспорту на 6 днів наприкінці березня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова очільника управління Усами Рабіа.

На виконання плану, кажуть у Єгипті, знадобиться до 24 місяців.

Рабіа пояснив, що збільшуватимуть ділянку довжиною у 30 кілометрів між містом Суец та Біттер Лейкс на 40 метрів у східному напрямкові. Крім того, цю ділянку планують поглибити з 20 до 22 метрів.

Друга смуга каналу, що була відкрита у 2015 році на півночі Біттер Лейкс та забезпечує двосторонній рух, буде розширена на 10 км з південної сторони озера, щоб досягти загальної довжини 82 км.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі додав, що про розширення каналу говорили й раніше, та блокування шляху судном Ever Given підкреслило необхідність втілення плану.

Нагадуємо:

Економічний суд єгипетського міста Ісмаїлія 12 квітня наклав арешт на контейнеровоз Ever Given, з вини якого Суецький канал був заблокований 6 днів - умовою зняття арешту є повне відшкодування збитків власником судна.

24 березня судно довжиною 400 метрів сіло на мілину та заблокувало рух одним із найбільш завантажених транспортних шляхів у світі – Суецьким каналом, його відхилило від курсу сильним вітром.

Судно, що сіло на мілину посеред Суецького каналу, заблокувало трафік товарів вартістю 9,6 мільярдів доларів щодня.

29 березня гігантський контейнеровоз Ever Given, який майже тиждень блокував Суецький канал, зняли з мілини і він відновив рух по водному каналу.

Голова управління Суецького каналу Усама Рабіа заявив, що збитки від блокування Ever Given можуть сягнути 1 млрд доларів.

Економічна правда