Фонд держмайна судитиметься за повернення у держвласність "труби Медведчука"

Фонд державного майна за матеріалами Національного антикорупційного бюро подав до суду з проханням визнати за державою право власності на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Також у позовній заяві Фонд просить суд скасувати державну реєстрацію права власності "ПрикарпатЗахідтранс" та Пд-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на майно.

Довідка: Трубопроводи "Самара-Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна. Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали. Станом на 1 листопада 1992 року вартість майна була оцінена у 8,18 млн доларів. Протяжність нафтопродуктопроводів становить 1433 км.

Нагадуємо:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування дій експертки, через дії якої, за даними слідства, суд не визнав права держави на частину нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" у 2017 році.

Агентство з розшуку та управління активами за результатами конкурсу обрало управителем частини нафтопроводу "Самара –Західний напрямок" дочку "Нафтогаза" – "Укртранснафту".

У лютому Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

У 2015 році російська "Транснефть" заявила про продаж "ПрикарпатЗахідтранс". Наразі серед власників вказано німця Анатолія Шефера, який пов'язаний з оточенням Віктора Медведчука, а також компанію Інтернешнл трейдінг партнерс АГ. Третім власником є "Нафтобітумний завод", який у 2019 році придбав контрольний пакет акцій в статутному капіталі "Прикарпатзагадтранс". Компанією володіє білоруський бізнесмен Мікалай Варабей.

Економічна правда