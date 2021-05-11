Новини 11 травня: підозра Медведчуку, декларування цін на пальне

Про Медведчука: Правоохоронці підозрюють кума Путіна голову політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України.

Про Укрзалізницю: За підсумками квітня 2021 року "Укрзалізниця" отримала 35 млн грн прибутку - це перший позитивний фінансовий результат після останніх 12 місяців збиткових показників.

Про олігархів: При розробці закону про олігархів апарат Ради національної безпеки та оборони виходить із того, що до цієї категорії можна "впевнено зарахувати 13 осіб".

Про дороги: За 11 місяців 2020 року правоохоронні органи виявили 429 кримінальних правопорушень під час виконання робіт у рамках "Великого будівництва", 866 проваджень розслідувалися станом на 1 грудня 2020 року

Про пальне: Кабмін опублікував постанову, згідно якої окремі види палива вносяться до переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість – за 20 днів до збільшення ціни на 1% та більше зміни потрібно декларувати уряду

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Якими будуть ціни та курс долара на кінець року: оновлені прогнози НБУ та економістів

Як змінилися очікування експертів щодо курсу гривні, інфляції та зростання ВВП після перших чотирьох місяців року.