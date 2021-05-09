На "карантинні" 8 тисяч вже витрачено 600 мільйонів

На виплати 8 тисяч гривень "карантинної" допомоги найманим працівникам та фізичним особам-підприємцям, чия діяльність була призупинена в "червоних" зонах держава направила вже 600 мільйонів.

Про це написав прем'єр міністр Денис Шмигаль.

"Прийом заявок продовжується. Отримати допомогу від держави можна впродовж 30 днів із дня запровадження "червоної" зони в регіоні", - зазначив він.

Якщо область була віднесена до "червоної" зони протягом лютого-березня, то звернутися по фінансову допомогу можна через портал або застосунок Дія до 19 травня.

Нагадаємо:

На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 мільярда гривень. Очікується, що послугою скористаються 175 тисяч громадян.

ФОПи у регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави у розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія".

Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.

9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.