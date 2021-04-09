Новини 9 квітня: споживчі ціни зростають, збитки Укрзалізниці та Нафтогазу

Про 8 тисяч: Закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах, набув чинності 9 квітня.

Про облігації: Інвестиційна компанія J.P. Morgan внесла Україну до переліку Index Watch Positive – упродовж пів року країна може потрапити в індекс держоблігацій ринків, що розвиваються (GBI-EM)

Про канабіс: Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою деякі препарати на основі канабісу тепер не входять до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Про інфляцію: У березні 2021 року споживчі ціни порівняно з лютим зросли на 1,7%, з початку року - на 4,1%, а порівняно з березнем 2020 року - на 8,5%.

Про Нафтогаз: За підсумками 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав 36,93 мільярда гривень сукупного збитку порівняно з 9,9 млрд грн сукупного доходу за 2019 рік

Про УЗ: Укрзалізниця за підсумками 2020 року отримала чистий збиток у 11,9 мільярда гривень, у 2019 році прибуток становив майже 3 мільярди

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Уже десять років київська компанія Persha Studia вдосконалює гру для 160 мільйонів людей по всьому світу. Як у столиці України створюють "танки" та в чому секрет успіху культової гри World of Tanks?