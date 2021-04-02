Закон про виплату 8 тисяч ФОПам і найманим працівникам передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали від карантинних обмежень - закон направлений на підпис президенту.

Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради.

"Документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги найманим працівникам та фізичним особам - підприємцям, які внаслідок карантинних обмежень були вимушені тимчасово зупинити роботу.

Виплати надаватимуться застрахованим особам, які є найманими працівниками суб’єктів господарювання, зареєстрованих у регіонах, в яких встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Згідно з законом, виплати мають бути профінансовані за рахунок коштів держбюджету у розмірі 8 тисяч гривень.

Крім того, наймані працівники та ФОПи можуть розраховувати на допомогу від місцевої влади у розмірі, який буде визначено органами місцевого самоврядування.

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Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 30 березня підтримала за основу і в цілому президентський законопроєкт №5300, яким пропонується виплатити 8 тисяч гривень підтримки для ФОП та найманих працівників, діяльність яких обмежена через локдаун.

Прем'єр Денис Шмигаль доручив Мінекономіки розробити протягом тижня необхідні документи, щоб на початку квітня люди могли подавати заявки на отримання держдопомоги через "Дію".

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт № 5300, який передбачає забезпечення фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали внаслідок дії додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Держава готова виплатити ФОПам та працівникам, які постраждають внаслідок карантинних обмежень у червоних зонах, по 8 тис грн.

Прем'єр Денис Шмигаль доручив міністрам розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки.

Економічна правда