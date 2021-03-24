Посилений карантин у "червоних" зонах: ФОПам і працівникам виплатять по 8 тисяч

Держава готова виплатити ФОПам та працівникам, які постраждають внаслідок карантинних обмежень у червоних зонах, по 8 тис грн.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Все більше регіонів потраляють до червоного рівня епідеміологічної небезпеки. Посилені карантинні обмеження обмежують діяльність деяких сфер та підприємств. Тому будуть запроваджені грошові виплати та підтримка - по аналогії з тією, яку люди отримували взимку.

Зокрема, розроблено комплекс заходів по підтримці людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування. Держава готова виплатити відповідним ФОПам та працівникам, які постраждають внаслідок карантинних обмежень у червоних зонах, по 8 тис грн", - заявив Шмигаль.

"Крім цього, звичайно, ми будемо очікувати підтримки органів місцевого самоврядування для цих людей додатково до тих коштів, які виплачує держава.

Ми очікуємо, що органи місцевого самоврядування запровадять додаткові ввиплати. Це покаже відповідальність і центральної, і місцевої влади за підтримку людей", - додав він.

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Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль доручив міністрам розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що якщо місцева влада виплачуватиме громадянам та бізнесу матеріальну допомогу через жорсткий карантин, держава її подвоїть.

У першу чергу виплат через "Дію" ФОПам та найманим працівникам перерахували 2,2 мільярда гривень - це майже 280 тисяч українців.

Фізособи-підприємці та наймані працівники з 14 до 31 грудня 2020 року могли подавати заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

14 грудня у Мінцифри повідомляли, що сервіс "Дія" може працювати зі збоями через надмірну кількість заявок на отримання фінансової допомоги, у Мінцифри просять зачекати.

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

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Економічна правда