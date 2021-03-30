Рада підтримала виплату 8 тисяч ФОПам та найманим працівникам

Верховна Рада на засіданні 30 березня підтримала за основу і в цілому президентський законопроєкт №5300, яким пропонується виплатити 8 тисяч гривень підтримки для ФОП та найманих працівників, діяльність яких обмежена через локдаун.

Рішення підтримали 312 нардепів. Йдеться про застрахованих працівників, щодо яких сплачено Єдиний соцвнесок за повний квартал.

Під час свого виступу заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко пояснила, що входить до законопроєкту "Про надання допомоги застрахованим особам", а саме:

"Фінансова підтримка ФОП та найманих працівників, види діяльності яких будуть обмежені відповідно до того, що певна територія буде віднесена до червоної зони відповідно до постанови Кабміну", – пояснила вона. "Законопроєктом пропонується державна допомога з 2 джерел: перше – це держбюджет, це гарантована сума в розмірі 8 тисяч гривень, а друге джерело – це за рахунок коштів місцевих бюджетів, виключно у розмірі, який приймається відповідним рішенням місцевої ради з місцевого бюджету".

Свириденко додала, що минулоріч такою допомогою скористалися 500 тисяч ФОПів та найманих працівників – цьогоріч діятиме схожий механізм.

Для розробки відповідних проєктів постанов Кабмін матиме 10 днів. Та, як додала Свириденко, "урядовці вже до цього готуються, тому затримок з виплатами не буде".

Галина Третьякова, очільниця комітету Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів зазначила, що комітет рекомендував законопроєкт №5300 прийняти за основу та в цілому з урахуванням обговорених пропозицій депутатів. А саме, до проєкту включили працюючих пенсіонерів та пенсіонерів, які мають статус ФОП – вони також можуть отримати державну допомогу.

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Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт № 5300, який передбачає забезпечення фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали внаслідок дії додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Держава готова виплатити ФОПам та працівникам, які постраждають внаслідок карантинних обмежень у червоних зонах, по 8 тис грн.

Прем'єр Денис Шмигаль доручив міністрам розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки.

Економічна правда