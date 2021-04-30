"Уряд дотримався процедури": у Кабміні прокоментували кадрові зміни у "Нафтогазі"

Міністр Кабміну Олег Немчінов заявив, що під час зміни керівника та перезавантаження наглядової ради "Нафтогаз" уряд дотримався процедури, новий очільник компанії Юрій Вітренко наголосив на необхідності проведення конкурсу на місця незалежних членів ради.

Про це Немчінов повідомив у своєму Telegram, слова Вітренка під час пресконференції у "Нафтогазі".

"Корпоратизація управління державними підприємствами є і залишається ціллю української влади. … Уряд робитиме усе, щоби продовжити успіхи, які вже досягнуті", – пише Немчінов.

За його словами, наразі ще не були розроблені критерії щодо оцінки результативності роботи наглядових рад згідно рекомендацій ОЕСР. Та у ситуації зі збитками та невиконанням планів щодо зростання видобутку газу у компанії уряд "не мав права на бездіяльність".

"Кабінет Міністрів України дотримався процедури. Було ухвалено рішення про перезавантаження наглядової ради, був змінений керівник, наглядова рада продовжить працювати, від цього інституту ніхто не відмовляється", – підсумував Немчінов.

Під час пресконференції у "Нафтогазі" його новий очільник Юрій Вітренко зауважив, що занепокоєння міжнародних партнерів "є зрозумілим", проте зауважив існування ряду проблем, які потрібно вирішувати. А саме – склад наглядової ради та оголошення конкурсу на вакантні позиції.

Він пояснив, що наразі наглядова рада складається з 7 членів, при цьому є одна вакансія. 4 члени є незалежними, 3 – представниками держави. Є вакансія на посаду одного з незалежних членів, а також де-факто до обов’язків не приступив один з представників держави. Ще у двох незалежних членів спливає термін повноважень, а відтак потрібен конкурс на три посади.

"Для "Нафтогазу" важливо, аби був повний склад наглядової ради, обраний у прозорий спосіб, аби суспільство довіряло цьому складові та розуміло, що цей склад наглядової ради має фах, необхідні компетенції, здатність та чесність ефективно контролювати та регулювати менеджмент "Нафтогазу", – додав Вітренко.

Нагадуємо:

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

В ЄС заявили про серйозну стурбованість останніми змінами в керівництві НАК "Нафтогаз України" і готують з цього приводу окрему заяву.