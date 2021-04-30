Радник Зеленського: Президент ставить завдання вийти на ріст ВВП 5% плюс

На 2021 рік прогнозується зростання ВВП у межах 4,5%, але президент Зеленський ставить завдання щодо виходу на траєкторію сталого зростання на рівні 5% плюс.

Про це заявив радник Зеленського з економічних питань Олег Устенко під час зустрічі із членами Американсько-української ділової ради (US-Ukraine Business Council).

За його словами, українська економіка виходить на траєкторію сталого зростання - на цей рік прогнозується зростання ВВП в межах 4,5%.

"Однак президент Зеленський ставить завдання щодо виходу на траєкторію сталого зростання на рівні 5% плюс, що відповідає необхідному рівню для ефективної боротьби з бідністю", - сказав Устенко.

За його словами, зростання української економіки цього року підтримуватиметься збільшенням внутрішнього споживання, інвестиційною активністю, програмами держпідтримки, а також сприятливою кон'юнктурою на світових ринках.

Він додав, що Зеленський і його команда ставлять за пріоритет поліпшення якості бізнес-клімату в Україні.

"А це неможливо без вирішення питань забезпечення прав власності та судової реформи. Відповідні законодавчі ініціативи вже спрямовані до Верховної Ради, а ще частина буде внесена до парламенту найближчим часом", - сказав Устенко.

"У цей час у президентській команді йде активне обговорення низки законів, які покликані зменшити колосальний вплив олігархів на країну, що роками блокує її розвиток", - цитує Устенка ОП.

Також, за словами Устенка, нещодавнє розміщенні Україною єврооблігацій на 1,25 млрд дол під 6,875% річних "свідчить про довіру до української влади з боку міжнародних інвесторів, а також про позитивні очікування щодо розвитку нашої країни".

Нагадаємо:

Україна оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму 1,25 млрд дол (із погашенням в 2029 році) із дохідністю в 6,875%.

Аналітики J.P. Morgan підтвердили прогноз росту ВВП України у 2021 році на 5,6% та очікують підвищення облікової ставки до 7%.

МВФ оновив прогнози розвитку економіки на найближчі роки та покращив оцінку світової економіки до 6% у 2021 році, водночас щодо України Фонд очікує зростання ВВП на 4%.

Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році з 3% до 3,8%.

Реальний ВВП України скоротився на 4% у 2020 році, номінальний ВВП, тобто у фактичних цінах, становив 4,194 трлн грн.

У Мінекономіки зберігають прогноз росту економіки України у 2021 році на 4,6% ВВП.

Економічна правда