Наглядова рада "Нафтогазу" не згодна з оцінкою Кабміном роботи групи у 2020 році – звернення

Колишні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" висловили незгоду з рішенням Кабміну у частині низької оцінки результатів роботи правління, адже збиток зумовлений непідвладними компанії обставинами.

Про це йдеться у зверненні колишніх членів наглядової ради "Нафтогазу", що є у розпорядженні редакції.

"У рамках своєї компетенції ми здійснили оцінку результатів роботи цього складу правління у 2020 році та вважаємо їх дуже високими, а то й відмінними, враховуючи умови, в яких працювала команда", – йдеться у зверненні.

Передусім колишній склад наглядової ради компанії звертає увагу на накопичену заборгованість газзбутів за газ, який компанія була зобов’язана їм постачати на умовах ПСО (покладених спеціальних обов’язків). Це зобов’язання уряд скасував з серпня 2020 року, та заборгованість досі залишається непогашеною.

"Згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності компанія нарахувала відповідний резерв сумнівної заборгованості, що призвело до від’ємного консолідованого фінансового результату Групи Нафтогаз", – пояснює ексочільниця наглядової ради Клер Споттісвуд. Раніше фіндиректор Нафтогазу говорив про 23 млрд грн відповідних резервів.

Проте, продовжує вона, попри надзвичайно складні умови 2020 року компанія спромоглася досягти суттєвого додатного значення вільного грошового потоку, що стало здобутком у порівнянні зі світовими показниками нафтогазової промисловості.

Крім того, 2020 рік став першим роком після проведення анбандлінґу, коли діяльність з транспортування природного газу, яка була найбільшим джерелом доходів "Нафтогазу", передали "Магістральним газопроводам України".

"І тому ми наголошуємо, що результати командної роботи правління в 2020 році вважалися дуже високими, а за відсутності річного збитку були б відмінними. Але збиток виник через непідвладні правлінню обставини.

Та компанія знайшла можливості для формування фінансових ресурсів, необхідних для реалізації інвестиційної програми з метою досягнення цільових результатів майбутнього видобутку та фінансових показників", – кажуть колишні члени наглядової ради.

У зверненні також прокоментували звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління компанії: це "суперечить вимогам українського законодавства та Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності".

Крім того, йдеться у документі, з’являється серйозна загроза для "безперервності господарської діяльності Групи Нафтогаз, а також реалізації реформи корпоративного врядування у державному секторі економіки України".

"Зважаючи на те, що Нафтогаз забезпечує понад 13% доходів бюджету, залучає кошти на міжнародних ринках капіталу, управління компанією в кращих практиках корпоративного врядування є важливим для фінансової стабільності держави", – підсумовують у зверненні.

Читайте також: Переворот у "Нафтогазі": чи(м) кращий Вітренко за Коболєва?

Нагадуємо:

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Економічна правда