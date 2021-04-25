Новини вихідних: кримінальна відповідальність за контрабанду, тарифи на газ

Про зниження держборгу. Національний банк очікує зниження державного і гарантованого боргу України до 55,8% ВВП, при тому, що в минулому році держборг виріс з 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.

Про контрабанду. Президент Володимир Зеленський вніс невідкладний законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу, які передбачають введення кримінальної відповідальності за контрабанду.

Про газ. Постачальники газу опублікували свої тарифи для річного тарифу.

Про порушення ДТЕК. Запорізька ТЕС, що входить в структуру холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, порушує законодавство в сфері виробництва електроенергії, це може дестабілізувати енергетичну систему України.

Про соцдопомогу.Середній розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду соціального страхування у І кварталі 2021 року склав 365,26 грн у розрахунку на день, це на 15,9% більше ніж торік.





