Допомога по тимчасовій непрацездатності зросла на 15,9%

Середній розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду соціального страхування у І кварталі 2021 року склав 365,26 грн у розрахунку на день, це на 15,9% більше ніж торік.

Про це повідомили у прес-релізі фонду.

"Загалом у січні–березні Фонд прийняв на фінансування лікарняні на суму понад 4 млрд гривень. Це на 1,4 млрд гривень, або 51,8% більше, ніж у січні–березні 2020 року", - йдеться у заяві.

У фонді також пожалілися на нестачу надходжень частки від ЄСВ, за словами фонду це не покриває потребу у видатках Фонду за той же період.

"Так, у І кварталі на рахунок Фонду надійшло 6,85 млрд грн частки від ЄСВ, потреба у видатках за той же період без врахування заборгованості на початок року склала 8,27 млрд грн, з яких 7,78 млрд грн – видатки на лікарняні, декретні та страхові виплати потерпілим на виробництві", - повідомили в установі.

У фонді це пояснюють зростанням потреби у видатках за лікарняними листками, яке спостерігається з осені минулого року. Здебільшого причиною є коронавірус, а також збільшенням потреби у догляді за хворими дітьми, ізоляцією від COVID-19 контактних осіб, сезонним підвищенням захворюваності та ін.

Нагадаємо:

Упродовж першого кварталу 2021 року потреба у видатках за лікарняними листками та на страхові виплати потерпілим на виробництві і їх родинам щомісяця перевищувала обсяг надходжень від частки ЄСВ до бюджету Фонду соціального страхування.