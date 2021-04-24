Держборг знизиться до 55, 8% ВВП в цьому році – Нацбанк

Національний банк очікує зниження державного і гарантованого боргу України до 55,8% ВВП, при тому, що в минулому році держборг виріс з 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.

Про це свідчать дані НБУ.

Вказується, що для зниження рівня державного та гарантованого державою боргу та утримання його нижче 60% ВВП, варто дотримуватися зваженої фіскальної політики в умовах зростання економіки і низької волатильності обмінного курсу.

За оцінками НБУ, за перші два місяці цього року борг знизився до 58,4% ВВП, складаючи в абсолютному вираженні 2,55 трлн грн, це 36,5% - в нацвалюті і 63,5% - в іноземній валюті.

Нацбанк заявляє, що для пожвавлення економіки і подолання пандемії, в поточному році уряд буде зберігати значний дефіцит бюджету (по оцінками НБУ - 4% ВВП, 200,2 млрд грн).

"Однак в подальшому в умовах стійкого зростання економіки державні стимули зменшаться, що дозволить поступово покращувати боргову позицію. Відповідно в 2022-2023 роках очікується скорочення дефіциту до 3% ВВП (165 млрд грн в 2022 і 181,9 млрд грн в 2023 рр)", - зазначено в звіті.

Згідно з ним, Нацбанк не очікує в найближчі три року фінансування НАК "Нафтогаз України" і докапіталізації держбанків. А обсяги надання держгарантій, за його оцінками, скоротяться з 80 млрд грн в цьому році до 34,4 млрд грн в наступному і 36,8 млрд грн - в 2023 році.

Нагадуємо:

Частка держборгу у ВВП України зросла на 12,5% в минулому році.

Сукупний державний борг України станом на 31 січня становить 2,56 трлн грн, або 90,7 млрд доларів в еквіваленті - за місяць він збільшився на 6,34 мільярда гривень.





