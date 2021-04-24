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Зеленський хоче повернути кримінальну відповідальність за контрабанду

Субота, 24 квітня 2021, 18:00
 

Президент Володимир Зеленський вніс невідкладний законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу, які передбачають введення кримінальної відповідальності за контрабанду. 

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. 

Зеленський пропонує доповнити статті Кримінального та Кримінального процесуального кодексів. 

Проект закону "Про внесення змін до КК та КПК України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів " зареєстрували в парламенті в п'ятницю, 23 квітня. Тексту законопроекту №5420 на сайті Верховної Ради поки що немає. 

Нагадуємо: Зеленський ввів в дію санкцій проти топ-10 українських контрабандистів.

20 квітня Зеленський ввів санкції проти контрабандистів та позбавив трьох українців громадянства.

Голова Держмитниці Павло Рябікін розкритикував декриміналізацію контрабанди і назвав її причиною конфліктів із СБУ у інтерв'ю  Радіо НВ.

 "Декриміналізація контрабанди призвела до того, що кожен раз ми стикаємося з новими і новими формами спроб не задекларувати, якось обдурити, якось підмінити товар тощо" – зауважив Рябікін.



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