Електростанція ДТЕК загрожує енергосистемі України — СБУ

Запорізька ТЕС, що входить в структуру холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, порушує законодавство в сфері виробництва електроенергії, це може дестабілізувати енергетичну систему України.

Про це повідомляє Liga.net посилаючись на лист заступника голови СБУ Сергія Андрущенко до Кабінету міністрів.

У листі вказується, що за останні 12 років відбулося 4 аварійних відключення енергоблоків, через які на електростанції повністю або частково зупинялося виробництво електроенергії.

Причини аварії почала вивчати спеціальна комісія, в яку ввійшли представники ТЕС, Держенергонагляду та Укренерго. Комісія виявила такі порушення, які впливають на надійність її роботи:

недоліки проектної схеми електричних з'єднань з підстанцією Запоріжжяобленерго

застаріле і ненадійне обладнання на ТЕС і запуск на електростанції після капремонту енергоблоку №2 з порушенням правил технічної експлуатації

Також повідомляється, що Запорізькій ТЕС нібито рекомендували реконструювати ряд своїх об'єктів, але "фактично жоден з них не доведений до реального втілення".

"Ненадійна робота Запорізької ТЕС підсилює загрозу операційної безпеки Об'єднаної енергетичної системи України і порушує безпеку поставок електроенергії", - заявили в СБУ.

Заступник голови СБУ Сергій Андрущенко рекомендував Кабміну доручити Міністерству енергетики розробити програму з реконструкції та модернізації Запорізької ТЕС.

Заступник голови СБУ вважає, що це не дасть дестабілізувати стійкість енергосистеми країни і завдасть шкоди об'єктам критичної інфраструктури.

Викладені в листі заступника голови СБУ тези в ДТЕК вважають "односторонніми, упередженими і такими, що не базуються на офіційному акті розслідування".

"Всі першочергові ремонти та реконструкції, які визначила комісія для ТЕС, були виконані "- відзначили в прес-службі Liga.

У холдингу уточнили, що аварійне відключення, яке сталося в цьому році на Запорізькій ТЕС, стало наслідком короткого замикання на підстанції Луч Запоріжжяобленерго, про що нібито йдеться в акті розслідування спецкомісії.

"Внаслідок замикання пошкодився діодний міст на ДТЕК Запорізька ТЕС, спрацював захист автотрансформаторів, і енергоблок №2 теплоелектростанції відключився від мережі. В результаті припинилося енергопостачання споживачів, і відключилися енергоблоки №3 та №4", - йдеться в повідомленні компанії.

У ДТЕК також додали, що без аналізу і усунення першопричин подібні випадки запобігти в майбутньому неможливо, а енергобезпека країни залежить не тільки від Запорізької ТЕС, але і від інших учасників ринку.

Нагадуємо:

3 і 5 лютого на Запорізькій ТЕС відключався енергоблок, що призвело до короткочасного відключення світла в Енергодарі.