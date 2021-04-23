Новини 23 квітня: обшуки у Коломойського, податок на дорогі авто, інфляція

Про обшуки у Коломойського. Журналіст "Схем" Михайло Ткач оприлюднив фото із силовиками біля бізнес-центру, де розташований офіс олігарха Ігоря Коломойського.

Служба безпеки України розслідує розтрату майна ПАТ "Центренерго" на суму майже 225 мільйонів гривень та провела обшуки у фігурантів кримінального провадження.

Про податок на дорогі авто. Міністерство фінансів пропонує розширити базу оподаткування транспортним податком.

Про інфляцію. У 2021 році інфляція становитиме 8%, пік інфляційного сплеску припаде на 3 квартал року передусім через низьку минулорічну базі порівняння.

Про ставку ПДВ на сільгосппродукцію. Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.

Про тиск олігархів на канадських інвесторів. Канадська енергетична компанія TIU, яка збудувала у Нікополі сонячну електростанцію, заявила про "атаку олігархів" - станцію незаконно від'єднав від електромережі Нікопольський завод феросплавів, який належить українським олігархам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову і Вікторові Пінчуку.

Ексклюзив ЕП:

Голова газотранспортної системи Макогон: неможливо імпортувати газ з Росії, а безпеку – із США

Голова Оператора ГТС Сергій Макогон розповів, чи вдасться зупинити "Північний потік-2", про відносини з облгазами Дмитра Фірташа та що буде з газотранспортною системою в разі повної зупинки транзиту російського газу. (рос)