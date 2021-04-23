СБУ проводила обшуки у Коломойського через "Центренерго"

Служба безпеки України розслідує розтрату майна ПАТ "Центренерго" на суму майже 225 мільйонів гривень та провела обшуки і фігурантів кримінального провадження.

Джерело: пресслужба СБУ у коментарі "Українській правді".

Дослівно: "СБУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу ПАТ "Центренерго" на різних сегментах ринку електроенергії, виробленої зазначеним державним підприємством за цінами, які на 20-30% нижче собівартості її виробництва. На переконання слідчих, це призвело до завдання збитків та розтрати майна ПАТ на суму майже 225 млн грн".

Деталі: Зазначається, що 22 квітня 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у фігурантів кримінального провадження. Вказано, що в результаті слідчих дій було вилучено електронні носії інформації та документи даного товариства. Наразі слідчі дії тривають.

Що передувало: Увечері 22 квітня журналіст "Схем" Михайло Ткач оприлюднив фото із силовиками біля ТРЦ Millenium, де нібито знаходиться офіс Ігоря Коломойського.

Сам олігарх у коментарі УП зазначив, що дізнався про якісь слідчі дії зі ЗМІ. "Я не знаю, що там. Перебуваю у Дніпрі, дивлюся кіно. Для мене це теж новина", - сказав він.

Джерело УП в Офісі генпрокурора повідомило, що йдеться про причетність фірм до можливих злочинів у компанії "Центренерго". Генпрокурор Ірина Венедіктова напередодні підписала чотири дозволи на обшуки - за кількістю розташованих у будівлі ТРЦ приймалень народних депутатів з орбіти олігарха Ігоря Коломойського: Ігоря Палиці, Максима Бужанського, Олександра Дубінського та Василевської-Смаглюк.

Українська правда