Мінфін хоче оподатковувати всі автомобілі, дорожче 43 тисяч доларів

Міністерство фінансів пропонує розширити базу оподаткування транспортним податком.

Про це свідчить відповідний законопроєкт з поправками до Податкового кодексу, йдеться у статті Економічної правди.

Мінфін пропонує обкладати податком на транспорт автомобілі, середня ринкова вартість яких перевищує 200 мінімальних зарплат, тобто більше 1,2 млн грн.

Якщо вартість автомобіля більше цієї суми – щорічно, протягом п’яти років, доведеться сплачувати по 25 тис грн.

На сьогодні транспортний податок застосовується до автомобілів вартістю 2,25 млн грн (375 мінімальних заробітних плат), або 80 тис дол.

Детальніше читайте за посиланням: Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

Економічна правда