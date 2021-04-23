Силовики обшукали бізнес-центр, де розташований офіс Коломойського
Журналіст "Схем" Михайло Ткач оприлюднив фото із силовиками біля бізнес-центру, де розташований офіс олігарха Ігоря Коломойського.
Джерело: Ткач у facebook, Ігор Коломойський у коментарі УП, джерела УП
Пряма мова Коломойського: "Я не знаю, що там. Перебуваю у Дніпрі, дивлюся кіно. Для мене це теж новина".
Деталі: На фото "Схем" – люди в камуфляжі, попередньо – СБУ.
За інформацією УП, силовики оглядають кожен поверх будівлі, охоронці бізнес-центру не перешкоджають та надають їм доступ.
Згодом Ткач повідомив про завершення обшуків у бізнес-центрі та опублікував відео, на якому видно, що силовики залишають приміщення.
Наприкінці відео зазначили: "Тут проводяться слідчі дії".
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