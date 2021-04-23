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Силовики обшукали бізнес-центр, де розташований офіс Коломойського

П'ятниця, 23 квітня 2021, 09:00
 
Тетяна Козирєва

Журналіст "Схем" Михайло Ткач оприлюднив фото із силовиками біля бізнес-центру, де розташований офіс олігарха Ігоря Коломойського.

Джерело: Ткач у facebook, Ігор Коломойський у коментарі УП, джерела УП

Пряма мова Коломойського: "Я не знаю, що там. Перебуваю у Дніпрі, дивлюся кіно. Для мене це теж новина".

Деталі: На фото "Схем" – люди в камуфляжі, попередньо – СБУ.

За інформацією УП, силовики оглядають кожен поверх будівлі, охоронці бізнес-центру не перешкоджають та надають їм доступ.

Згодом Ткач повідомив про завершення обшуків у бізнес-центрі та опублікував відео, на якому видно, що силовики залишають приміщення.

Наприкінці відео зазначили: "Тут проводяться слідчі дії".

Українська правда

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Коломойський СБУ

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