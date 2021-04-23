Мінагрополітики пропонує знизити ставку ПДВ до 14% на всі види сільгосппродукції

Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.

Про це написав у Facebook міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

При цьому, міністр розкритикував ідею обмеження експорту соняшнику.

"Це радянські практики адміністративного регулювання, які в умовах ринкової економіки дають негативний ефект або відразу, або згодом.

Заборона експорту соняшнику є протиправною мірою, тому що згідно чинного законодавства підставою для її введення є порушення ринкової рівноваги. Однак, дефіциту соняшнику в Україні немає!

При цьому, заборона експорту створює передумови для узгоджених антиконкурентних дій - монопольної змови, з якими держава якраз має боротися", - підкреслив Лещенко.

"Відповідальна державна політика в даному випадку - це системні заходи щодо зниження цін на всі соціально значущі продукти харчування, які входять в продуктовий кошик українського споживача. В усьому світі і, перш за все, в ЄС цього досягають введенням зниженої ставки ПДВ для таких продуктів.

Наша пропозиція встановити ставку 14% ПДВ на всі види с.г продукції без будь-яких виключень", - додав він.

Також голова Мінагрополітики прокоментував ініціативу збільшити вдвічі суму фіксованого податку для IV групи платників.

"Посилення оподаткування тих, хто і так платить, і відсутність політики детінізації заганяє сумлінних фермерів у "тінь", а бюджет отримає від’ємну динаміку у довгостроковій перспективі.

Необхідно виводити землю із "тіні", шляхом встановлення мінімального податкового зобов'язання з гектара. Адже тіньовий ринок - це 30% всього земельного банку країни, і саме там існує достатній резерв для поповнення надходжень у бюджети всіх рівнів. Лише змусивши платити податки тих, хто зараз від них ухиляється, держава отримає право говорити про збільшення податкового навантаження на сумлінних платників податків", - зазначив міністр.

Нагадаємо:

Уряд розглядає законопроєкт, яким зокрема хочуть вдвічі збільшити ставку єдиного податку для платників четвертої групи – сільгоспвиробників.

Мінекономіки запропонувало обмежити експорт насіння соняшнику з 15 травня до 30 вересня.

Верховна Рада 17 грудня підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3656, який, зокрема, передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14%.

Експерти вважають, що ухвалений Радою законопроєкт суперечить принципам співпраці з МВФ та не відповідає положенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає зниження ставки податку на додану вартість з 20% до 14% за операціями з постачання та ввезення на територію України деяких видів сільськогосподарської продукції.

Рекомендуємо почитати: Гра з відʼємним результатом: до чого призведе зниження ПДВ на агропродукцію

Економічна правда