Влада хоче збільшити ставку податку для сільгоспвиробників

Уряд розглядає законопроєкт, яким зокрема хочуть вдвічі збільшити ставку єдиного податку для платників четвертої групи – сільгоспвиробників.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Підвищення податку потенційно стосуватиметься сільгоспвиробників крім тих, які працюють на землях закритого грунту (теплиці) та земель водного фонду.

Тобто, фермери платитимуть вдвічі більше. Пропорційно збільшенню зростуть і надходження в місцеві бюджети. На думку авторів, це дозволить акумулювати 5,3 млрд грн.

Сьогодні для четвертої групи об'єкт оподаткування – земельні площі, база оподаткування – нормативна грошова оцінка землі з урахуванням коефіцієнта індексації. Розмір ставки з 1 га землі залежить від категорії та розташування земель.

Крім того, пропонується скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки земель, від якої залежить розмір податків сільгоспвиробників та орендна плата за користування землею.

Завдяки цьому в уряді розраховують додатково отримати ще 3,4 млрд грн.

Читайте більше у статті: Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документу

Економічна правда