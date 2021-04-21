В уряді пропонують призупинити експорт насіння соняшника для стабілізації цін

Мінекономіки запропонувало обмежити експорт насіння соняшнику з 15 травня до 30 вересня.

Відповідний проєкт постанови 20 квітня опублікували на сайті міністерства для обговорення.

"Метою прийняття проєкту постанови є запровадження тимчасового режиму ліцензування та квотування експорту насіння соняшнику за кодом згідно з УКТЗЕД 1206 00 99 00 (з 15.05.2021 до 30.09.2021), встановивши обсяг квоти "0 тонн", для стабілізації цінової ситуації на внутрішньому ринку, у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться у пояснювальній записці.

У документі йдеться, що, за даними Держстату, валовий збір насіння соняшнику врожаю 2020 року прогнозується на рівні 13,1 млн тонн, що на 13,9% менше ніж торік, за рахунок зменшення урожайності на 20%.

"Внаслідок кліматичних особливостей вирощування соняшника наявність сировини на переробних олійних підприємствах на початок нового маркетингового періоду (вересень 2020 року) становила всього 36,9% до наявного обсягу попереднього маркетингового періоду, а внутрішні закупівельні ціни тільки за два тижні вересня 2020 року зросли на 30% (з 10450 грн/тонн до 13700 грн/тонн (без ПДВ).

На сьогодні, попит на насіння соняшнику переробними підприємствами олійної галузі залишається високим. За рахунок високої конкуренції за сировину як на внутрішньому, так і на світовому ринках, ціни на насіння соняшнику з початку маркетингового періоду зросли у понад 2,1 рази. Через високу ціну на насіння соняшнику на зовнішньому ринку обсяги експорту за період вересень-березень 2020/2021 маркетингового періоду збільшилися проти відповідного періоду 2019/2021 маркетингового періоду у 6,8 разів і становили 183 тис тонн", - додали в Мінекономіки.

У відомстві підкреслили, що зростання цін на олію соняшникову "стало наслідком суттєвого зростання цін на насіння соняшнику, складова якого становить 85% від вартості виробництва олії".

За даними Держстату, середня ціна виробників олії соняшникової нерафінованої зросла на 46% до вересня 2020 року та у лютому поточного року становила 32 932 грн/тонну (зростання на 78% до лютого 2020 року).

Нагадаємо:

Мінекономіки та асоціація "Укроліяпром" підписали меморандум, у рамках якого узгодили граничні обсяги експорту соняшникової олії на 2020/2021 маркетинговий рік, які становлять 5 380 тис тонн. У ЄБА закликали "не повторювати помилки, які були допущені у минулому".

Економічна правда