У НБУ очікують перелому у динаміці інфляції в серпні-вересні

У першому кварталі 2021 року інфляція виявилась вище прогнозу, проте НБУ підтверджує інфляційну мету 5% +/- 1 в.п., готовий за необхідності застосовувати інструмент облікової ставки і очікує перелому в динаміці інфляції в серпні-вересні цього року.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

"Наше завдання - повернути інфляцію до мети, яка у нас запланована - це 5% +/- 1 п.п. Якщо НБУ для того, щоб досягти цієї мети, потрібно буде підвищити процентну ставку, ми абсолютно готові це зробити", - сказав Шевченко.

"Завдяки діям НБУ і таким факторам, як новий урожай, ми очікуємо переломного моменту - це приблизно 8-9-й місяць", - додав він.

Голова НБУ нагадав, що в регуляторі очікували, що інфляція в річному вимірі досягне 7,6% в березні, зокрема, базова - 5,7%, але вона вийшла відповідно на 7,5% і 5,6% за підсумками лютого.

За його словами, таке зростання викликане, зокрема, зростанням світових цін через дії Китаю і відновлення світової економіки, а також підвищення мінімальної зарплати в січні.

"Темпи інфляції прискорюються. Наше завдання як НБУ полягає в тому, щоб це не перетворилося на небезпечну тенденцію. Ми для цього маємо дієвий інструмент - облікову ставку, і не сумніваємося в разі потреби його застосувати", - підкреслив він.

При цьому Шевченко не назвав, до якого рівня може бути підвищена облікова ставка.

"Це інструмент. У нас немає мети по обліковій ставці. Мета - повернути інфляцію до нашого таргету. Наші очікування тенденцій, які є в макропрогнозі НБУ: до вересня 2021 року інфляція може зберігатися на рівні вище цільового діапазону", - сказав він.

За його словами, оновлений макропрогноз буде представлений після оголошення облікової ставки 15 квітня.

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Нагадаємо:

У лютому 2021 року споживчі ціни порівняно з січнем зросли на 1%, з початку року - на 2,3%, а порівняно з лютим 2020 року - на 7,5%.

У НБУ пояснили, що прискорення споживчої інфляції у лютому до 7,5% у річному вимірі насамперед пов'язано з суттєвішим, ніж очікувалося, подорожчанням окремих продуктів харчування та палива.

У січні 2021 року інфляція на споживчому ринку становила 1,3% порівняно з груднем 2020 року, у річному вимірі (порівняно з січнем 2020 року) - 6,1%.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році очікується незначний рівень інфляції - 5+1 відсоток в показниках НБУ, в уряді зацікавлені, щоб інфляція розігрівала економіку.

Інфляція на споживчому ринку у грудні 2020 року становила 0,9% порівняно із листопадом 2020 року, а за рік у цілому - 5%.

У листопаді 2020 року ріст споживчих цін прискорився до 1,3% (із 1% у жовтні), у річному вимірі інфляція за підсумками листопада виросла до 3,8% (за підсумками жовтня було 2,6%).

У жовтні 2020 року у порівнянні з жовтнем 2019 року рівень цін зріс на 2,6%. У вересні цей показник становив 2,3%.