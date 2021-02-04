Шмигаль: Ми зацікавлені, щоб інфляція розігрівала економіку

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році очікується незначний рівень інфляції - 5+1 відсоток в показниках НБУ, в уряді зацікавлені, щоб інфляція розігрівала економіку.

Про це він сказав під час загальної зустрічі Європейської бізнес асоціації "Глобальний огляд економіки України", передає Урядовий портал.

За словами Шмигаля, усі міжнародні партнери України, включно з МВФ та рейтинговими агентствами, прогнозують цьогоріч зростання української економіки.

"Ми очікуємо зростання на рівні 4,6%. Ми також очікуємо незначний рівень інфляції - в показниках Нацбанку це 5+1 відсоток. Мінекономіки дає трохи вищий прогноз. І ці показники є оптимальними.

З одного боку, ми зацікавлені, щоб інфляція, якщо говорити "економічною" мовою, розігрівала економіку. З іншого - інфляція не має загалом негативно впливати на добробут українців", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що уряд "неухильно виконує всі зобов’язання із впровадження реформ та започатковує нові".

За його словами, зараз іде підготовка до підписання меморандуму щодо створення Українського міжнародного фінансового центру.

"Робота зі створення повноцінного фондового ринку доволі тривала, але якщо ми її не почнемо, то й фондового ринку не буде в Україні ще 30 років. Запрошую бізнес до роботи й пропозицій", - заявив Шмигаль.

Також він нагадав, що ведеться робота зі створення накопичувальної пенсійної системи.

"З депутатським корпусом підготовлені відповідні законопроекти. Ми маємо зробити прорив у пенсійному забезпеченні та реформувати нинішню пенсійну систему", - резюмував прем'єр.

Шмигаль також додав, що наразі триває робота над Національною економічною стратегією до 2030 року, до якої залучене широке коло бізнесу, наукові установи, громадські організації.

"Це має бути зрозумілий стратегічний документ, який простою мовою дасть нам відповідь, у якій країні ми хочемо жити через 10 років", - підкреслив він.

За його словами, стимулами для економічного зростання мають стати покращення доступу та здешевлення кредитних ресурсів.

Нагадаємо:

Інфляція на споживчому ринку у грудні 2020 року становила 0,9% порівняно із листопадом 2020 року, а за рік у цілому - 5%.

У листопаді 2020 року ріст споживчих цін прискорився до 1,3% (із 1% у жовтні), у річному вимірі інфляція за підсумками листопада виросла до 3,8% (за підсумками жовтня було 2,6%).

У жовтні 2020 року у порівнянні з жовтнем 2019 року рівень цін зріс на 2,6%. У вересні цей показник становив 2,3%.

Економічна правда