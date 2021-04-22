Новини 22 квітня: кредитний рейтинг "Укрзалізниці" знизили, розкрадання 72 мільйонів у банку "Аркада"
Про санкції: Президент Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти ряду фізичних та юридичних осіб, рішення щодо яких ухвалили на засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня.
Про "Укрзалізницю": Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг "Укрзалізниці" з рівня "В-" до "ССС" у зв'язку із збільшенням ризиків рефінансування.
Про Гладковського: Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук одного з восьми підозрюваних у справі "Оптимумспецдеталь" Ігоря Гладковського.
Про спецмита: Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила встановити спецмито в розмірі 35% від митної вартості на імпорт автобусів, вантажних і спецавтомобілів з Білорусі.
Про "Аркаду": Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування розкрадання активів банку "Аркада", йдеться про привласнення 72 мільйонів гривень
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