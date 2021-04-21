Скасування доган Рожковій і Сологубу: НБУ подав апеляції на рішення суду

Нацбанк подав апеляції на рішення ОАСК про задоволення позовів першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової та заступника голови Дмитра Сологуба і скасування рішень Ради НБУ про застосування до них дисциплінарних стягнень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу НБУ.

"НБУ подав апеляційні скарги на рішення ОАСК від 2 квітня 2021 року у справах за позовами першого заступника голови НБУ Рожкової та заступника голови НБУ Сологуба про визнання незаконними та скасування рішень Ради Нацбанку про застосування до них дисциплінарних стягнень", - йдеться в повідомленні.

Також Нацбанк 8 квітня подав апеляційну скаргу на рішення Солом'янського райсуду Києва за позовом Рожкової про визнання незаконними і скасування зазначених рішень Ради НБУ.

Рекомендуємо почитати: Картковий будинок на Інститутській: що відбувається в НБУ та до чого тут справа Приватбанку

Нагадаємо:

Суд скасував рішення Ради Національного банку про догану і висловлення недовіри першому заступнику голови правління НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови правління Дмитру Сологубу.

Рада Національного банку 5 жовтня оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

Заступники голови Національного банку Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу", що могло зашкодити порозумінню регулятора із міжнародними партнерами України, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що забезпечення відповідальності правління НБУ має відбуватись згідно із засадами управління Нацбанком.

Посольство США в Україні поділяє стурбованість МВФ з приводу голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу.