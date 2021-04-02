Офіційний курс на 5 квітня: гривня ослабла до долара і євро
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 5 квітня на рівні 27,96 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,84 грн (на 2 квітня – 32,70 гривні).
Нагадуємо:
2 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,89 - 27,91 гривні.
2 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,01 - 28,04 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 квітня на рівні 27,83 гривні.
1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.
1 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,85 - 27,87 гривні.
Економічна правда
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