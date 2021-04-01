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Гривня ослабла на закритті міжбанку

Четвер, 1 квітня 2021, 17:36
 

1 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,85 - 27,87 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,85 - 27,87 гривні;

Євро – 32,74 - 32,76 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,70 – 27,89 гривні. Євро купують по 32,41 гривні, продають по 32,76 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,67 - 27,80 гривні, євро - 32,46 - 32,61 гривні.

Нагадуємо:

1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,82 гривні.

31 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

31 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

Економічна правда

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