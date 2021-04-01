Гривня ослабла на закритті міжбанку
1 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,85 - 27,87 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,85 - 27,87 гривні;
Євро – 32,74 - 32,76 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,70 – 27,89 гривні. Євро купують по 32,41 гривні, продають по 32,76 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,67 - 27,80 гривні, євро - 32,46 - 32,61 гривні.
Нагадуємо:
1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,82 гривні.
31 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.
31 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.
Економічна правда
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