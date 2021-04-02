Гривня ослабла на закритті міжбанку

2 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,01 - 28,04 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 28,01 - 28,04 гривні;

Євро – 32,93 - 32,95 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,79 – 28,00 гривні. Євро купують по 32,61 гривні, продають по 32,97 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,83 - 27,91 гривні, євро - 32,70 - 32,78 гривні.

Нагадуємо:

2 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,89 - 27,91 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 квітня на рівні 27,83 гривні.

1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

1 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,85 - 27,87 гривні.

Економічна правда